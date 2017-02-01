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Финансы 01.02.2017 14:56

Азербайджан на начало 2017г реализует более 40 проектов с привлечением кредитов на $9 млрд

Азербайджан в 2016 году начал реализацию 7 проектов за счет кредитных средств международных финансовых институтов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"В 2016 году правительство начало реализацию 7 проектов с международными финансовыми институтами. Для их реализации правительство привлекло кредиты на сумму $1 млрд 473,65 млн", - отметили в правительстве.

В 2016 году Азербайджан завершил реализацию двух проектов, на которые международные фининституты предоставили кредиты на сумму $342,51 млн.

"В целом, на начало 2017 года на стадии реализации находятся 44 проекта, под которые Азербайджан привлек от фининститутов кредиты на сумму $8 млрд 762 млн. Из них 15 проектов в сфере транспорта, 11 – водоснабжения, 4 – энергетики, АПК – 5, остальное – прочие проекты", - подчеркнули в правительстве.

На начало 2017 года на стадии реализации находятся 12 проектов, финансируемых Всемирным банком, 10 – Азиатским банком развития, 10 – коммерческими банками, остальное – прочими международными фининститутами.

А.Азизов

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Тэги: ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az