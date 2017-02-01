Бывший вице-президент США Байден создает фонд в поддержку равноправия

Бывший американский вице-президент Джо Байден учреждает некоммерческий фонд, целью которого станет развитие равенства прав и возможностей в США, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, "Фонд" позволит Дж.Байден продолжать деятельность, которую он считал приоритетной в бытность сенатором и вице-президентом США - поддержку семей военных, исследования в области борьбы рака и предотвращение насилия в отношение женщин.

Сам Д.Байден заявил, что его фонд будет стремиться к достижению достойного обращения со всеми гражданами США и к созданию условий для "справедливой возможности добиться воплощения американской мечты".