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Дальнее зарубежье 01.02.2017 16:06

Бывший вице-президент США Байден создает фонд в поддержку равноправия

Бывший американский вице-президент Джо Байден учреждает некоммерческий фонд, целью которого станет развитие равенства прав и возможностей в США, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, "Фонд" позволит Дж.Байден продолжать деятельность, которую он считал приоритетной в бытность сенатором и вице-президентом США - поддержку семей военных, исследования в области борьбы рака и предотвращение насилия в отношение женщин.

Сам Д.Байден заявил, что его фонд будет стремиться к достижению достойного обращения со всеми гражданами США и к созданию условий для "справедливой возможности добиться воплощения американской мечты".

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Тэги: США, БАЙДЕН, ФОНД, УЧРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az