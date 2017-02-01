Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем интронизации

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации и подарил ему сборник литографий российского художника Игоря Задеры "Средневековые крепости и монастыри России".
На встрече с В.Путиным в Москве в среду патриарх поблагодарил главу российского государства за содействие развитию церковно-государственного диалога.
В свою очередь, президент пообещал продолжить эту работу.
"По прошествии этих восьми лет могу судить о том, какая все-таки значительная дистанция пройдена, какая динамика у этого процесса и какой вектор. И всё это вызывает очень глубокое удовлетворение нашего верующего народа, думаю, и всего нашего общества. Потому что это содействует общей консолидации, сосредоточению сил для решения тех задач, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством", - заметил в связи с этим патриарх.
В ответ на это В.Путин поблагодарил его за эту деятельность.
Игорь Александрович Задера - российский художник-график, литограф. Окончил Московский Государственный университет печати в 1997 году. Член Союза художников России с 1992 года и Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО (IFA) с 1993 года. Работает в технике ручной печати авторской цветной литографии и литья авторской ручной бумаги.
Проект "Средневековые крепости и монастыри России" художника И.Задеры представляет 17 сюжетных оригинальных литографий с изображениями памятников русской архитектуры и монашеского подвига.
Рисунки отгравированы и отпечатаны лично автором на бумаге ручного литья. Серия изготовлена в Москве в 2010 году в литографской печатной мастерской Студии военных художников имени М.Б.Грекова.
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