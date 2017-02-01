ЕС устранил последнее препятствие на пути отмены роуминга

Учреждения Европейского союза в ночь на среду согласовали максимальные оптовые тарифы на роуминг для операторов связи в пределах 28 стран блока, тем самым устранив последнее препятствие для перехода на бесплатный и неограниченный мобильный роуминг для граждан ЕС с 15 июня 2017 года.

Некоторые тарифы будут снижены на 90% по сравнению с текущим уровнем.

Как говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, с 15 июня оптовые расценки не должны превышать 3,2 евроцента за минуту телефонного разговора и 1 евроцент за SMS. По данным европейских СМИ, текущий порог - 5 евроцентов за минуту и 2 евроцента за SMS.

Оптовые тарифы на услуги передачи данных будут снижаться поэтапно в течение пяти лет: с текущих 50 евро за 1 Гб до 7,75 евро с 15 июня и 6 евро с 1 января 2018 года, а затем еще в четыре приема - до 2,5 евро за 1 Гб с начала 2022 года.

Евросоюз уже больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей.

Договоренности должны быть утверждены Европарламентом и ратифицированы государствами-членами ЕС, но эксперты отмечают, что в данном случае это простая формальность. В дальнейшем Еврокомиссия будет пересматривать верхние пределы оптовых тарифов каждые два года и корректировать их в случае необходимости.

Предложение об отмене роуминга означает, что уже будущим летом клиенты всех провайдеров мобильной связи на территории ЕС, в какой бы стране союза они ни находились, перестанут платить дополнительные деньги за телефонные переговоры, текстовые сообщения и использование мобильного интернета. Для операторов связи это означает существенное снижение дополнительных доходов, и пользователи опасались существенного повышения внутренних тарифов.