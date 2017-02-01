Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 3 Фев 4 Фев

Финансы 01.02.2017 15:22

ЕБРР в 2016г выделил кредиты на 63 млн евро для реализации проектов в частном секторе в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году выделил кредиты на общую сумму 63 млн евро для реализации проектов в частном секторе Азербайджана.

"В 2016 году ЕБРР выделил кредиты на сумму 63 млн евро для реализации 9 проектов в частном секторе Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве республики.

В 2015 году ЕБРР в частном секторе в Азербайджане профинансировал 5 проектов.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,6 млрд евро на финансирование 160 проектов в Азербайджане. В настоящее время на стадии реализации находятся 57 проектов, текущий кредитный портфель банка по проектам в Азербайджане превышает 1 млрд евро.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ЧАСТНЫЙ/СЕКТОР, ПРОЕКТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az