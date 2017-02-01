ЕБРР в 2016г выделил кредиты на 63 млн евро для реализации проектов в частном секторе в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году выделил кредиты на общую сумму 63 млн евро для реализации проектов в частном секторе Азербайджана.
"В 2016 году ЕБРР выделил кредиты на сумму 63 млн евро для реализации 9 проектов в частном секторе Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве республики.
В 2015 году ЕБРР в частном секторе в Азербайджане профинансировал 5 проектов.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,6 млрд евро на финансирование 160 проектов в Азербайджане. В настоящее время на стадии реализации находятся 57 проектов, текущий кредитный портфель банка по проектам в Азербайджане превышает 1 млрд евро.
А.Азизов
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