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Регион 01.02.2017 15:25

В медицинском центре в Стамбуле в заложники захвачен персонал

Вооруженный неизвестный в среду взял в заложники врачей и медсестер медицинского центра в Стамбуле, сообщает турецкий телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

В свою очередь турецкая газета "Хюрриет" информирует, что вооруженный человек находился на лечении в психиатрическом отделении больницы Стамбульского университета и пытался свести счеты с жизнью.

Ситуация осложнилась, когда врачи и медсестры попытались остановить его.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, МЕДЦЕНТР, ЗАЛОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az