В медицинском центре в Стамбуле в заложники захвачен персонал

Вооруженный неизвестный в среду взял в заложники врачей и медсестер медицинского центра в Стамбуле, сообщает турецкий телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

В свою очередь турецкая газета "Хюрриет" информирует, что вооруженный человек находился на лечении в психиатрическом отделении больницы Стамбульского университета и пытался свести счеты с жизнью.

Ситуация осложнилась, когда врачи и медсестры попытались остановить его.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции