Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 3 Фев 4 Фев

ТЭК 01.02.2017 15:26

SOCAR сократила в январе отгрузку нефти из порта Новороссийск в 3,2 раза

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе 2017 года отгрузила с порта Новороссийск 79,935 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку–Новороссийск, что в 3,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось, договор между АК «Транснефть» и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ОТГРУЗКА


Похожие новости


SOCAR сократила в 2016г отгрузку нефти из терминала Джейхан на 6% SOCAR сократила в 2016г экспорт нефти из порта Супса на 15% SOCAR сократила за 11 месяцев отгрузку нефти из терминала Джейхан на 4% SOCAR сократила за 11 месяцев экспорт нефти из порта Супса на 13% SOCAR сократила за 11 месяцев отгрузку нефти из порта Новороссийск на 10% SOCAR сократила в январе-октябре отгрузку нефти из порта Новороссийск на 11%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az