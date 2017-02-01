SOCAR сократила в январе отгрузку нефти из порта Новороссийск в 3,2 раза

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе 2017 года отгрузила с порта Новороссийск 79,935 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку–Новороссийск, что в 3,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось, договор между АК «Транснефть» и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова