Вооруженный пациент психбольницы в Стамбуле пытался покончить жизнь самоубийством

Человек, находившийся на лечении в психиатрическом отделении больницы медицинского факультета Стамбульского университета, в среду попытался свести счеты с жизнью, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

Врачи и медсестры пытаются остановить его.

Ранее сообщалось, что он взял их в заложники, однако эта информация не подтвердилась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые также пытаются убедить пациента не совершать самоубийства.

Пациент заперся в одной из комнат и угрожает открыть огонь по переговорщикам и полицейским.

Персонал и другие пациенты больницы эвакуированы.