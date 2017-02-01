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Регион 01.02.2017 15:34

Вооруженный пациент психбольницы в Стамбуле пытался покончить жизнь самоубийством

Человек, находившийся на лечении в психиатрическом отделении больницы медицинского факультета Стамбульского университета, в среду попытался свести счеты с жизнью, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

Врачи и медсестры пытаются остановить его.

Ранее сообщалось, что он взял их в заложники, однако эта информация не подтвердилась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые также пытаются убедить пациента не совершать самоубийства.

Пациент заперся в одной из комнат и угрожает открыть огонь по переговорщикам и полицейским.

Персонал и другие пациенты больницы эвакуированы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, МЕДЦЕНТР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az