Еврокомиссия обеспокоена ситуацией в сфере борьбы с коррупцией в Румынии

Борьба с коррупцией в Румынии должна быть усилена, а не отменена, в Брюсселе следят с большой обеспокоенностью за последним развитием событий в стране, заявили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс.

"Необратимость прогресса, реализованного в борьбе против коррупции, является главным условием, чтобы Комиссия могла решать, может ли быть в определенный момент прекращено наблюдение в рамках Механизма сотрудничества и проверки (CVM)", - говорится в совместном заявлении руководителей Европейской комиссии.

В коммюнике отмечается, что доклад CVM, опубликованный на прошлой неделе, признал итог, достигнутый до сих пор прокурорами и судьями в Румынии в борьбе с коррупцией на высоком уровне. "В то же время, он ясно дал понять, что любые шаги, которые подрывают этот прогресс, или имеют результатом ослабление или сокращение сферы признания коррупции в качестве преступления, будут оказывать влияние на любые будущие оценки", - указали Ж.-К.Юнкер и Ф.Тиммерманс.

"Комиссия предостерегает от возврата назад и будет в свете этого тщательно анализировать чрезвычайное постановление об уголовном кодексе и законе о помиловании", - предупредили председатель и зампред Еврокомиссии.