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Дальнее зарубежье 01.02.2017 16:44

Еврокомиссия обеспокоена ситуацией в сфере борьбы с коррупцией в Румынии

Борьба с коррупцией в Румынии должна быть усилена, а не отменена, в Брюсселе следят с большой обеспокоенностью за последним развитием событий в стране, заявили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс.

"Необратимость прогресса, реализованного в борьбе против коррупции, является главным условием, чтобы Комиссия могла решать, может ли быть в определенный момент прекращено наблюдение в рамках Механизма сотрудничества и проверки (CVM)", - говорится в совместном заявлении руководителей Европейской комиссии.

В коммюнике отмечается, что доклад CVM, опубликованный на прошлой неделе, признал итог, достигнутый до сих пор прокурорами и судьями в Румынии в борьбе с коррупцией на высоком уровне. "В то же время, он ясно дал понять, что любые шаги, которые подрывают этот прогресс, или имеют результатом ослабление или сокращение сферы признания коррупции в качестве преступления, будут оказывать влияние на любые будущие оценки", - указали Ж.-К.Юнкер и Ф.Тиммерманс.

"Комиссия предостерегает от возврата назад и будет в свете этого тщательно анализировать чрезвычайное постановление об уголовном кодексе и законе о помиловании", - предупредили председатель и зампред Еврокомиссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az