SOCAR сократила в январе отгрузку нефти из терминала Джейхан на 7,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 1 млн 398,44 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось, в январе 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 1 млн 510,913 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за январь 2017 года сократился на 7,5%.
По данным SOCAR, в январе нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $54,67 за баррель, сорта Urals - $53,66 за баррель, сорта BTC FOB Ceyhan - $55,14 за баррель.
В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии – 249 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ConocoPhillips (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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