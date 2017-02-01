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ТЭК 01.02.2017 15:45

SOCAR сократила в январе отгрузку нефти из терминала Джейхан на 7,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 1 млн 398,44 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе SOCAR.

Как сообщалось, в январе 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 1 млн 510,913 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за январь 2017 года сократился на 7,5%.

По данным SOCAR, в январе нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $54,67 за баррель, сорта Urals - $53,66 за баррель, сорта BTC FOB Ceyhan - $55,14 за баррель.

В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии – 249 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ConocoPhillips (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ДЖЕЙХАН, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az