Тегеран в декабре провел секретное испытание баллистической ракеты - СМИ

В Иране в начале декабря прошлого года было проведено секретное испытание баллистической ракеты средней дальности, сообщил телеканал "Фокс-ньюс", ссылаясь на двух неназванных американских представителей.

Об этом стало известно только сейчас, всего через несколько дней после проведенного в субботу очередного пуска иранской ракеты, вызвавшего осуждение на Западе, отмечает телеканал.

По данным американских военных, 6 декабря Тегеран провел пуск баллистической ракеты средней дальности "Шахаб-3" (Метеор-3), имеющей дальность действия 1,3 тыс. км., которая создана на базе северокорейской разработки.

Телеканал отмечает, что этот пуск является еще одним нарушением принятой в июле 2015 году резолюции Совета Безопасности ООН 2231, призывающей Иран не развивать технологии баллистических ракет, которые могут быть использованы для доставки ядерного оружия.

Один из американских военных представителей сообщил телеканалу, что испытание ракеты "Шахаб-3" было осуществлено в рамках учений и прошло успешно. Пуск был произведен со стартовой площадки в окрестностях города Семнан, расположенного в 220 км восточнее столицы страны Тегерана.

Как сообщалось, на этой неделе стало известно, что 29 января Иран провел первое испытание баллистической ракеты с момента прихода к власти президента США Дональда Трампа. Пуск ракеты, зафиксированный системами слежения США, также прошел из района города Семнан. Ракета средней дальности пролетела около 1010 км, после чего взорвалась.

Вашингтон считает недопустимым испытание в Иране баллистических ракет, поскольку оно противоречит условиям соглашения по иранской ядерной программе, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы подтвердили, что Иран провел в воскресенье 29 января испытание баллистической ракеты средней дальности. Это абсолютно неприемлемо", - сказала она журналистам после закрытого заседания СБ ООН, посвященного этому вопросу.

"США не наивны. Мы не намерены сидеть сложа руки. Вы увидите, как мы призовем их (Иран - ИФ) к ответу", - отметила Н.Хейли.

Согласно оценкам американской стороны, запущенная в Иране ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг, сказала она.

"Этого более чем достаточно, чтобы обладать возможностью доставить ядерный заряд", - подчеркнула постпред.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган в среду подтвердил факт проведения 29 января испытания баллистической ракеты.

"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитируют иранские СМИ слова Х.Дехгана.

Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.