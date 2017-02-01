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Дальнее зарубежье 01.02.2017 17:00

Сирийская оппозиция полагает, что де Мистура саботирует переговоры

В Высшем комитете по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции считают, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура игнорирует переговорный процесс по Сирии, говорится в "Твиттере" ВКП.

"(Действия - ИФ) господина де Мистуры с его вниманием к переговорам в Астане и умышленным пренебрежением Женевским коммюнике от 2012 года являются попыткой обойти Женевское коммюнике и весь политический процесс и переговоры", - заявил представитель ВКП Салим аль-Муслит.

По его словам, "отсрочка переговоров в Женеве не отвечает интересам сирийского народа", а связана с требованиями союзников Дамаска.

Он также подверг критике прозвучавшие ранее слова С.де Мистуры, что спецпосланник ООН сам выберет делегацию сирийской оппозиции на переговоры в случае, если оппозиции не удастся определиться с объединенной делегацией. С.аль-Муслит назвал эти высказывания "неприемлемыми".

"Делегацию народа Сирии формируют лишь представители сирийского народа. А может ли господин де Мистура вмешаться в формирование делегации Асада (президента Сирии Башара Асада - ИФ)?" - задался вопросом он.

Накануне С.де Мистура подтвердил, что предложил перенести следующий раунд переговоров по Сирии с 8 февраля на 20 февраля.

"Я попросил СБ ООН, основываясь также на разговоре, который у меня состоялся с генсеком ООН, перенести переговоры на 20 февраля", - сказал он журналистам.

Спецпосланник уточнил, что решение о переносе даты межсирийских переговоров было принято не Москвой, а самой ООН.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az