Сирийская оппозиция полагает, что де Мистура саботирует переговоры

В Высшем комитете по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции считают, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура игнорирует переговорный процесс по Сирии, говорится в "Твиттере" ВКП.
"(Действия - ИФ) господина де Мистуры с его вниманием к переговорам в Астане и умышленным пренебрежением Женевским коммюнике от 2012 года являются попыткой обойти Женевское коммюнике и весь политический процесс и переговоры", - заявил представитель ВКП Салим аль-Муслит.
По его словам, "отсрочка переговоров в Женеве не отвечает интересам сирийского народа", а связана с требованиями союзников Дамаска.
Он также подверг критике прозвучавшие ранее слова С.де Мистуры, что спецпосланник ООН сам выберет делегацию сирийской оппозиции на переговоры в случае, если оппозиции не удастся определиться с объединенной делегацией. С.аль-Муслит назвал эти высказывания "неприемлемыми".
"Делегацию народа Сирии формируют лишь представители сирийского народа. А может ли господин де Мистура вмешаться в формирование делегации Асада (президента Сирии Башара Асада - ИФ)?" - задался вопросом он.
Накануне С.де Мистура подтвердил, что предложил перенести следующий раунд переговоров по Сирии с 8 февраля на 20 февраля.
"Я попросил СБ ООН, основываясь также на разговоре, который у меня состоялся с генсеком ООН, перенести переговоры на 20 февраля", - сказал он журналистам.
Спецпосланник уточнил, что решение о переносе даты межсирийских переговоров было принято не Москвой, а самой ООН.
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