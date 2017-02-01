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ТЭК 01.02.2017 16:03

SOCAR в январе сократила экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 25%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе 2017 года экспортировала на мировые рынки 99,035 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.

Как сообщалось, SOCAR в январе 2016 года направила на экспорт нефтепродуктов и нефтехимической продукции в объеме 131,527 тыс. тонн. Таким образом, в январе 2017 года объем экспорта снизился на 24,7%.

В январе 2017 года компания экспортировала на мировые рынки: дизтоплива - 71,459 тыс. тонн, авиационного топлива - 6,952 тыс. тонн, полиэтилена высокого давления - 7,915 тыс. тонн, абсолютного изопропилового спирта - 0,696 тыс. тонн, жидкой пиролизной смолы - 6,165 тыс. тонн, пропилена - 3,107 тыс. тонн, бутилен- бутадиеновой фракции - 2,741 тыс. тонн.

По данным SOCAR, в январе средняя цена этилированного бензина на мировых рынках составила $553,42 за тонну (в декабре 2016г. - $532,08 за тонну), авиационного топлива - $504,23 ($493,1), дизтоплива - $477,93 ($467,91), мазута с 1%-ным содержанием серы - $330,93 ($306,56), полиэтилена высокого давления - $1,221 тыс. ($1,19 тыс.), бутилен бутадиеновой фракции - $658,65 ($575,29), жидкой пиролизной смолы - $553,42 ($532,08), пропилена - 770 евро (725 евро), абсолютного изопропилового спирта - 940 евро за тонну (900 евро).

В 2016 году компания экспортировала 1 млн 139,897 тыс. тонн нефтепродуктов.

В Азербайджане с 1 января 2015 года действует один нефтеперерабатывающий завод - Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az