Цены на нефть растут в среду, Brent подорожала до $55,99 за баррель

Нефть умеренно дорожает в среду в ожидании подтверждения реального сокращения добычи странами ОПЕК.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подорожали на $0,3 (0,54%) - до $55,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличилась на $0,25 (0,47%) - до $53,06 за баррель.

По мнению аналитиков JBC Energy, государства ОПЕК, участвующие в соглашении, уменьшили добычу с начала января примерно на 1 млн баррелей в сутки, или на 88% от требуемого объема.

Данные по поставкам нефти из Ирака за январь также говорят о том, что страна соблюдает договоренность. Поставки сократились по сравнению с октябрем (месяц, используемый в качестве базового в подсчетах ОПЕК) на 109 тыс. б/с, до 3,805 млн б/с.

Кроме того, инвесторы следят за данными о запасах топлива в США.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в стране по итогам прошлой недели выросли на 5,83 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают, что они укажут на более умеренное повышение запасов - на 3 млн баррелей.

Ранее в среду министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил в интервью BBC, что его страна не опасается роста добычи нефти в США, пока он идет в соответствии с увеличением спроса на энергоресурсы, и может увеличить инвестиции в Штаты в случае благоприятной для нефтегазовой отрасли политики администрации нового президента Дональда Трампа.