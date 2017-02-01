Минобороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план мероприятий на 2017 год

Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план мероприятий на 2017 год в сфере укрепления норм права и воинской дисциплины.

«Министерство обороны и военная прокуратура подписали план мероприятий на 2017 год в сфере укрепления норм права и воинской дисциплины и предупреждения преступлений. В документе, в частности, определено место и время исполнения мероприятий, ответственные структуры и лица»,- говорится в сообщении Минобороны.

Ф.Исазаде