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Внутренняя политика 01.02.2017 16:14

Минобороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план мероприятий на 2017 год

Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план мероприятий на 2017 год в сфере укрепления норм права и воинской дисциплины.

«Министерство обороны и военная прокуратура подписали план мероприятий на 2017 год в сфере укрепления норм права и воинской дисциплины и предупреждения преступлений. В документе, в частности, определено место и время исполнения мероприятий, ответственные структуры и лица»,- говорится в сообщении Минобороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПРОКУРАТУРА, ДОКУМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az