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СНГ 01.02.2017 17:22

Украина назвала одним из приоритетов председательства в СБ ООН урегулирование конфликтов в Европе

Приоритетами Украины во время председательства в Совете безопасности ООН в феврале станут урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом и поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения.

Пресс-служба МИД Украины в среду перечислила основные темы работы СБ ООН - обеспечение универсального соблюдения целей и принципов устава ООН, урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, поддержание мира в Африке и на Ближнем Востоке, усиление миротворческой деятельности ООН, поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения, повышение прозрачности, эффективности и результативности работы СБ ООН.

"Впереди насыщенная повестка дня нашей работы, все понимают высокую ответственность. Мы будем полностью полагаться на нашу команду, они готовятся работать по 24 часа семь дней в неделю ради мира и безопасности. Не только Украина, но и весь мир будет наблюдать", - заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Председательство Украины в СБ ООН продлится месяц.

Планируется, что 13 февраля в СБ ООН будет рассмотрен вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, 21 февраля - урегулирование конфликтов в Европе.

1 января 2016 года Украина стала непостоянным членом СБ ООН на 2016-2017 гг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az