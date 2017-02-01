Украина назвала одним из приоритетов председательства в СБ ООН урегулирование конфликтов в Европе

Приоритетами Украины во время председательства в Совете безопасности ООН в феврале станут урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом и поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения.
Пресс-служба МИД Украины в среду перечислила основные темы работы СБ ООН - обеспечение универсального соблюдения целей и принципов устава ООН, урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, поддержание мира в Африке и на Ближнем Востоке, усиление миротворческой деятельности ООН, поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения, повышение прозрачности, эффективности и результативности работы СБ ООН.
"Впереди насыщенная повестка дня нашей работы, все понимают высокую ответственность. Мы будем полностью полагаться на нашу команду, они готовятся работать по 24 часа семь дней в неделю ради мира и безопасности. Не только Украина, но и весь мир будет наблюдать", - заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Председательство Украины в СБ ООН продлится месяц.
Планируется, что 13 февраля в СБ ООН будет рассмотрен вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, 21 февраля - урегулирование конфликтов в Европе.
1 января 2016 года Украина стала непостоянным членом СБ ООН на 2016-2017 гг.
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