Зампред Еврокомиссии не видит проблем с поставкой российского газа в ЕС в зимний период

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает контакты с российской и украинской сторонами и их предприятиями в том, что касается транзита газа для ЕС и трехсторонних переговоров по газу, заявил заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Я должен сказать, что, несмотря на эту суровую зиму, все функционирует хорошо", - заверил М.Шефчович, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что, имея соглашения с партнерами, в случае трудностей будут задействованы "возможности мониторинга и все имеющиеся механизмы, предусмотренные для сложных ситуаций".

"Но в настоящий момент в этом нет необходимости. Мы внимательно следим за ситуацией, и я был обнадежен, услышав, что обе стороны готовы действовать (в случае необходимости - ИФ)", - объяснил М.Шефчович.