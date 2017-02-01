Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2017 17:33

Зампред Еврокомиссии не видит проблем с поставкой российского газа в ЕС в зимний период

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает контакты с российской и украинской сторонами и их предприятиями в том, что касается транзита газа для ЕС и трехсторонних переговоров по газу, заявил заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Я должен сказать, что, несмотря на эту суровую зиму, все функционирует хорошо", - заверил М.Шефчович, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что, имея соглашения с партнерами, в случае трудностей будут задействованы "возможности мониторинга и все имеющиеся механизмы, предусмотренные для сложных ситуаций".

"Но в настоящий момент в этом нет необходимости. Мы внимательно следим за ситуацией, и я был обнадежен, услышав, что обе стороны готовы действовать (в случае необходимости - ИФ)", - объяснил М.Шефчович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ


Похожие новости


Более 70% граждан Грузии поддерживают курс правительства по вступлению в ЕС - опрос На союзников Асада ляжет ответственность за ситуацию в Алеппо - Олланд Могерини обвинила Россию в подрыве европейских принципов безопасности действиями в Крыму и Донбассе Могерини: специальная рабочая группа ЕС ведет работу, направленную на улучшение плюрализма СМИ Лукашенко предложил организовать "минский процесс" для урегулирования отношений РФ и ЕС Европарламент выступил за уменьшение зависимости ЕС от российского газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az