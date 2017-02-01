Проверки Минфина Азербайджана в 2016г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 9 млн манатов

Проверки, проведенные Госслужбой финансового надзора Минфина Азербайджана в 2016 году, обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 9 млн 168,94 тыс. манатов, отмечается в пресс-релизе Минфина.
«В ходе проверок Минфин выявил, что из-за нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих расходы выделяемых из госбюджета средств, из бюджета были переплачены средства на сумму в 9 млн 168,94 тыс. Они были возмещены в бюджет», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сотрудники Госслужбы на основе писем из Генпрокуратуры провели проверки в 38 организациях и выявили факты присвоения бюджетных средств на сумму 227 млн 726,09 тыс. манатов. Материалы по итогам этих проверок были направлены в Генпрокуратуру.
«Сотрудники Госслужбы на основе письма министерства внутренних дел совместно с сотрудниками МЧС и Палаты по надзору за финансовыми рынками продолжили проверки на предмет нарушения требований законодательства при выдаче, использовании и погашении кредитов Международного банка Азербайджана. В настоящее время в МВД направлены материалы по итогам проверок операций по выдаче банком кредитов 63 юридическим и 156 физическим лицам, а также по покупке векселей у 69 юрлиц-нерезидентов», - говорится в сообщении.
Помимо этого, Служба в отчетном году добилась возмещения в госбюджет средств на сумму 51,02 тыс. манатов, которые были признаны необоснованными и завышенными по итогам проверок, проведенных в предыдущие годы.
В прошлом году на основании выявленных нарушений к 921 должностному лицу были применены штрафы на сумму 616,1 тыс. манатов.
А.Ахундов
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