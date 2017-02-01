Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 3 Фев 4 Фев

Финансы 01.02.2017 16:35

Проверки Минфина Азербайджана в 2016г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 9 млн манатов

Проверки, проведенные Госслужбой финансового надзора Минфина Азербайджана в 2016 году, обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 9 млн 168,94 тыс. манатов, отмечается в пресс-релизе Минфина.

«В ходе проверок Минфин выявил, что из-за нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих расходы выделяемых из госбюджета средств, из бюджета были переплачены средства на сумму в 9 млн 168,94 тыс. Они были возмещены в бюджет», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники Госслужбы на основе писем из Генпрокуратуры провели проверки в 38 организациях и выявили факты присвоения бюджетных средств на сумму 227 млн 726,09 тыс. манатов. Материалы по итогам этих проверок были направлены в Генпрокуратуру.

«Сотрудники Госслужбы на основе письма министерства внутренних дел совместно с сотрудниками МЧС и Палаты по надзору за финансовыми рынками продолжили проверки на предмет нарушения требований законодательства при выдаче, использовании и погашении кредитов Международного банка Азербайджана. В настоящее время в МВД направлены материалы по итогам проверок операций по выдаче банком кредитов 63 юридическим и 156 физическим лицам, а также по покупке векселей у 69 юрлиц-нерезидентов», - говорится в сообщении.

Помимо этого, Служба в отчетном году добилась возмещения в госбюджет средств на сумму 51,02 тыс. манатов, которые были признаны необоснованными и завышенными по итогам проверок, проведенных в предыдущие годы.

В прошлом году на основании выявленных нарушений к 921 должностному лицу были применены штрафы на сумму 616,1 тыс. манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам присвоения госсредств на 1,6 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет свыше 3 млн манатов Минфин Азербайджана в 2014г оштрафовал руководящих сотрудников страховщиков почти на 6 тыс. манатов за недостатки и нарушения Глава Минфина Азербайджана утвердил правила планирования, проведения и оформления результатов контрольных мероприятий, проведенных Службой финансового надзора

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az