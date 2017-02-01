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Дальнее зарубежье 01.02.2017 16:52

Не менее четырех человек стали жертвами обрушения здания на севере Индии

По меньшей мере, четыре человека погибли в индийском штате Уттар-Прадеш при обрушении строящегося здания, сообщает в среду сайт газеты "Хиндустан таймс".

Еще более 30 человек получили травмы. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как тяжелое.

Все погибшие и пострадавшие были строителями.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

По информации издания, причиной обрушения шестиэтажного сооружения мог стать некачественный фундамент.

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Тэги: ИНДИЯ, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az