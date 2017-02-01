Не менее четырех человек стали жертвами обрушения здания на севере Индии

По меньшей мере, четыре человека погибли в индийском штате Уттар-Прадеш при обрушении строящегося здания, сообщает в среду сайт газеты "Хиндустан таймс".

Еще более 30 человек получили травмы. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как тяжелое.

Все погибшие и пострадавшие были строителями.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

По информации издания, причиной обрушения шестиэтажного сооружения мог стать некачественный фундамент.