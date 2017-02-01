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Регион 01.02.2017 17:09

Турецкая полиция обезвредила пациента психиатрического отделения больницы в Стамбуле, угрожавшего самоубийством

Полиции Турции удалось обезвредить пациента психиатрического отделения больницы Стамбульского университета, который попытался свести счеты с жизнью, сообщает в среду турецкая газета "Хюрриет".

Ранее сообщалось, что молодой полицейский, который проходил лечение в больнице медицинского факультета Стамбульского университета, во время очередного осмотра заперся в одной из комнат больницы.

Когда сотрудники больницы и прибывшие на место полицейские попытались остановить его, пациент угрожал открыть по ним огонь.

Первоначально сообщалось, что пациент взял заложников, однако эта информация не подтвердилась.

Во время инцидента персонал больницы и пациенты были эвакуированы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, МЕДЦЕНТР, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az