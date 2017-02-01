Турецкая полиция обезвредила пациента психиатрического отделения больницы в Стамбуле, угрожавшего самоубийством

Полиции Турции удалось обезвредить пациента психиатрического отделения больницы Стамбульского университета, который попытался свести счеты с жизнью, сообщает в среду турецкая газета "Хюрриет".

Ранее сообщалось, что молодой полицейский, который проходил лечение в больнице медицинского факультета Стамбульского университета, во время очередного осмотра заперся в одной из комнат больницы.

Когда сотрудники больницы и прибывшие на место полицейские попытались остановить его, пациент угрожал открыть по ним огонь.

Первоначально сообщалось, что пациент взял заложников, однако эта информация не подтвердилась.

Во время инцидента персонал больницы и пациенты были эвакуированы.