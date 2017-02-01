Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2017 18:27

Израильские спецслужбы начали эвакуацию палестинского поселения Амона

Израильские силовики приступили к эвакуации палестинского поселения Амона, сообщает в среду израильская радиостанция "Аруц Шева" (Седьмой Канал).

По ее данным, в ответ на призывы сотрудников спецслужб палестинцы отказались покидать дома.

В попытке предотвратить эвакуацию, протестующие подожгли покрышки и заблокировали дороги, ведущие к поселению, которое находится на Западном берегу реки Иордан.

Ранее власти Израиля объявили о намерениях построить 3 тыс. единиц жилья для евреев на этой территории.

В сообщениях западных СМИ отмечается, что большинство западных стран не одобряют постройку еврейских поселений на палестинских территориях. Однако власти Израиля рассчитывают на поддержку новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПОСЕЛЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Нетаньяху готов к переговорам с Аббасом, чтобы прекратить столкновения между израильтянами и палестинцами МИД РФ призывает Израиль и палестинцев не допустить нарастания конфронтации Нетаньяху обещает блокировать попытки создания Палестинского государства В Израиле опровергли информацию о прекращении сотрудничества с палестинцами Израильский премьер-министр возложил на Палестинскую национальную администрацию ответственность за нападение в Тель-Авиве Нетаньяху критикует палестинцев за попытку через СБ ООН добиться уступок от Израиля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az