Медведев поздравил патриарха Кирилла с восьмой годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лично прибыл в среду в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла с восьмой годовщиной интронизации.
"Дистанция огромная, и сделано немало", - сказал Д.Медведев, обращаясь к патриарху.
Он преподнес предстоятелю церкви букет белых роз и поздравил патриарха Кирилла с памятной датой.
В ответном слове предстоятель сравнил годы своего патриаршего служения со школьным обучением, "как с первого по восьмой класс" - "целая жизнь".
"Со временем, конечно, быстрее идут годы, поэтому такое впечатление, что все это произошло как будто вчера. Но когда начинаешь мысленно перелистывать эти страницы, то понимаешь, что это большая дистанция", - сказал патриарх.
Премьер-министр высоко оценил диалог государства и Русской православной церкви как самой крупной в России.
В свою очередь патриарх Кирилл вручил Д.Медведеву фотоальбом с фотографиями новых храмов Москвы.
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