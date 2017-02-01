Евросоюз принял необходимые меры, чтобы сократить зависимость от российского газа - зампред ЕК Шефчович

После всех принятых мер и извлеченных из опыта уроков в энергоснабжении Евросоюза можно быть более спокойными в том, что касается зависимости ЕС от поставок российского газа, считает заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Безопасность энергоснабжения важна (для ЕС - ИФ). Ситуация с этим улучшилась в 22 странах из 28-ми", - заверил зампред Еврокомиссии, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Брюссель то, что в нынешнем году в Евросоюзе закупили у России беспрецедентные объемы газа.

Это произошло, во-первых, благодаря энергоэффективности. Государства-члены расходуют меньше энергии, чем раньше. Во-вторых, стали более значительными объемы возобновляемых видов энергии у особенно зависимых от импорта энергоносителей стран. "И, в-третьих, еще один важный фактор: мы извлекли уроки из предыдущих событий, лучше используя интерконнекторы с их инверсионными возможностями", - объяснил М.Шефчович на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

"Мы отслеживаем объемы газа в хранилищах и учитываем проведенные два года назад стресс-тесты по использованию газа", - добавил еврокомиссар.

По его словам, ЕС сегодня находится в более надежной ситуации, и положение на рынке более благоприятное. Он дал позитивную оценку положению Евросоюза в этой области.

"В будущем экспортеры энергоносителей в Европу должны понять, что конкуренция будет жесткой. Мы действуем на открытом рынке. Мы хотим справедливых и прозрачных тарифов", - продолжил М.Шефчович.

Он пообещал, что усилия в области диверсификации источников энергии продолжатся. Строится "Южный коридор". "Я думаю, что к 2020 году мы будем получать по нему каспийский газ в Европе", - предположил зампред ЕК.

М.Шефчович также напомнил о "восточном" проекте в Средиземном море. Кроме того, ЕС воспользуется конкурентной борьбой за рынки энергии между США и Австралией, рассчитывая получить в итоге справедливые тарифы.

"В таких условиях мы можем чувствовать себя спокойнее, чем раньше. Конкуренция останется ключевым принципом. Больше не будет злоупотреблений доминирующим положением, так как идет расследование по "Газпрому", которое до сих пор не закрыто, и приоритетом Комиссии является обеспечить справедливые и прозрачные условия конкуренции", - заявил М.Шефчович.