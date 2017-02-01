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Транспорт и связь 01.02.2017 17:26

Структуры Азербайджана получат право проверять самолеты зарубежных авиакомпаний с целью обеспечения безопасности

Структуры Азербайджана получат право осуществлять проверки с целью обеспечения безопасности на бортах самолетов, принадлежащих зарубежным авиакомпаниям.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в среду принял поправки в закон «Об авиации».

В соответствии со статьей 6.8, соответствующие органы исполнительной власти Азербайджана получают право на проведение проверок в воздушных судах иностранных государств.

Принятые в закон поправки также позволяют принуждать к посадке самолеты, нарушающие правила полета в воздушном пространстве Азербайджана.

За исключением аварийных ситуаций, в случае необходимости оказания находящимся на борту воздушных кораблей пассажирам и членам экипажа медицинской помощи или по причине технической неисправности лайнера, экстренная посадка находящихся в воздушном пространстве Азербайджана самолетов будет разрешаться только в тех аэропортах, которые будут определяться соответствующими органами исполнительной власти.

Р.Бабаев

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Тэги: АВИАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az