Тегеран не закупал у России никаких вооружений, кроме С-300 - министр обороны Ирана

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заверил, что его страна не закупала у РФ никаких вооружений, кроме зенитных ракетных систем С-300, сообщает агентство "Мехр".

Согласно сообщению, министр дал отрицательный ответ на вопрос журналиста по этой теме.