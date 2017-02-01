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Бизнес и законодательство 01.02.2017 18:21

Президент Алиев утвердил новый состав коллегии Минналогов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав коллегии Министерства налогов республики, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, ее возглавляет министр налогов.

Кроме этого, в коллегию входят: первый заместитель министра, заместители министра налогов, министр налогов Нахчыванской Автономной Республики, руководитель аппарата Минналогов, гендиректор Департамента налоговой политики и стратегических исследований, гендиректор Департамента анализа и контроля налоговых рисков.

В состав коллегии также входят гендиректоры Департамента внутренней безопасности, Правового департамента, Департамента по работе с территориальными налоговыми органами Министерства налогов, Департамента предварительного расследования налоговых преступлений и Департамента национальных доходов при Минналогов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИННАЛОГОВ, КОЛЛЕГИЯ, СОСТАВ


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