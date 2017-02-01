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Карабахский конфликт 01.02.2017 18:33

Азербайджанский прапорщик ранен в результате провокации армянской стороны

Азербайджанские Вооруженные силы предотвратили очередную провокацию армянской стороны на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«1 февраля военные подразделения Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня с использованием автоматического оружия и гранатометов. Во время предотвращения провокации ранение получил прапорщик сверхсрочной службы ВС Азербайджана Рауф Исаев», - сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

Получившему ранение военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время его состояние стабильно, опасности его жизни нет», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство Азербайджана подчеркивает готовность и впредь противостоять подобным провокационным действия врага.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, РАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az