Азербайджанский прапорщик ранен в результате провокации армянской стороны

Азербайджанские Вооруженные силы предотвратили очередную провокацию армянской стороны на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«1 февраля военные подразделения Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня с использованием автоматического оружия и гранатометов. Во время предотвращения провокации ранение получил прапорщик сверхсрочной службы ВС Азербайджана Рауф Исаев», - сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

Получившему ранение военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время его состояние стабильно, опасности его жизни нет», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство Азербайджана подчеркивает готовность и впредь противостоять подобным провокационным действия врага.

Р.Бабаев