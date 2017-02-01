Кандидату в президенты Франции Фийону прочат проигрыш уже в первом туре выборов из-за скандала вокруг его супруги - опрос

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон проиграет в первом туре выборов, свидетельствуют данные опроса, проведенного Elabe для газеты "Эко".

Согласно данным этого опроса, кандидатуру Ф.Фийона на данный момент готовы поддержать лишь 19% респондентов.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то его бы обошли бывший министр Эммаюэль Макрон с 22%-23% и лидер ультраправых Марин Ле Пен с 26%-27%, свидетельствуют опубликованные данные.

При этом во втором туре, согласно данным пороса, со значительным перевесом победил бы Э.Макрон.

Таким образом, отмечается в сообщениях, уровень поддержки Ф.Фийона на фоне скандала вокруг его супруги Пенелопы, продолжает снижаться.

Ранее прокуратура открыла расследование в отношении П.Фийон, ее обвиняют в растрате государственных средств и финансовых злоупотреблениях.

В частности, расследование сосредоточится на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях, которые выдвигаются в адрес П.Фийон.

Сам кандидат в президенты не признает вину и полагает, что предположения о якобы допущенных им нарушениях распространяются политическими противниками. Ф.Фийон выразил готовность сотрудничать с прокуратурой, чтобы доказать, что он не виновен.