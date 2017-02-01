Столтенберг призывает восстановить перемирие на востоке Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал стороны конфликта на востоке Украины вернуться к соблюдению перемирия.

"Мы призываем к немедленному возвращению к режиму перемирия, к отводу тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Й.Столтенберга, в последнее время на востоке Украины наблюдается "наиболее серьезный за долгое время всплеск насилия".

Кроме того, он выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в зоне конфликта.