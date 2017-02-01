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Дальнее зарубежье 01.02.2017 19:00

Столтенберг призывает восстановить перемирие на востоке Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал стороны конфликта на востоке Украины вернуться к соблюдению перемирия.

"Мы призываем к немедленному возвращению к режиму перемирия, к отводу тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Й.Столтенберга, в последнее время на востоке Украины наблюдается "наиболее серьезный за долгое время всплеск насилия".

Кроме того, он выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в зоне конфликта.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az