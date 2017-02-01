Британское правительство в четверг обнародует подробный план вывода страны из Европейского союза (Brexit) в форме так называемой "белой книги" (white paper), в первую очередь предназначенный для обсуждения в парламенте страны, заявила депутатам в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Публикации такого документа, который окончательно разъяснил бы политику правительства по вопросу Brexit, требовали многие парламентарии, включая членов правящей Консервативной партии.

По мнению экспертов, "белая книга" может просто содержать текст январской речи Т.Мэй о Brexit, поскольку правила оформления подобных документов отсутствуют.

Во вторник британский парламент начал дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры Brexit согласно статье 50 Лиссабонского договора. Ранее Верховный суд Великобритании отказал Т.Мэй и кабинету министров в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

Первое голосование должно состояться в среду вечером - до публикации "белой книги", его начало ожидается в 19:00 по Гринвичу (22:00 мск).