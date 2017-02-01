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Дальнее зарубежье 01.02.2017 19:30

Миграционный указ отразится на туризме в США, полагают в ООН

Миграционный указ, введенный американским президентом Дональдом Трампом, отразится на сфере туризма в США, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО).

"Всемирная туристская организация выражает свою глубокую озабоченность и решительное осуждение недавно объявленного запрета", - говорится в заявлении.

ЮНВТО также считает, что этот шаг "противоречит принципам свободы передвижения" и "препятствует огромным выгодам в сфере туризма с точки зрения экономического роста и создания рабочих мест".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Тэги: США, ООН, УКАЗ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az