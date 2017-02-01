Миграционный указ отразится на туризме в США, полагают в ООН

Миграционный указ, введенный американским президентом Дональдом Трампом, отразится на сфере туризма в США, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО).

"Всемирная туристская организация выражает свою глубокую озабоченность и решительное осуждение недавно объявленного запрета", - говорится в заявлении.

ЮНВТО также считает, что этот шаг "противоречит принципам свободы передвижения" и "препятствует огромным выгодам в сфере туризма с точки зрения экономического роста и создания рабочих мест".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.