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Регион 01.02.2017 19:45

Доходы Грузии от туризма в 2016 году выросли на 5,5% и составили более $2 млрд

Доходы Грузии от международного туризма в 2016 году впервые превысили $2 млрд, что на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщил глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции в среду.

Эта сумма составляет 14,2% от прогнозного значения ВВП страны по итогам 2016 года ($14 млрд 95,4 млн).

"В прошлом году зафиксировано два рекордных показателя - количество посетивших Грузию иностранных визитеров составило 6 млн 350,8 тыс. человек, что на 7,6% больше, чем в 2015 году, а доходы от туризма составили более $2 млрд", - сказал Г.Чоговадзе.

При этом он отметил, что на 19% - до 2 млн 714,8 тыс. человек выросло число туристов, тех, кто провел в республике более 24 часов.

По его словам, это во многом результат активных маркетинговых кампаний, которые в течение года были проведены в различных странах мира с целью привлечения туристов.

В топ-пятерке стран, представители которых посетили Грузию в 2016 году, Азербайджан, откуда прибыли 1 млн 523,1 тыс. визитеров (рост на 9,3%), Армения - 1 млн 496,2 тыс. человек (рост на 1,9%), Турция - 1 млн 254,1 тыс. человек (снижение на 9,9%), Россия - 1 млн 37,6 тыс. граждан (рост на 12%), Украина - 172,6 тыс. визитеров (рост на 21,8%).

Позитивная тенденция роста числа гостей сохраняется и из других стран, в частности, из Евросоюза - Латвии, Литвы, Чехии, Болгарии, Германии, особый рост визитеров зафиксирован из Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Филиппин, Омана, Китая.

В 2015 году в Грузии было зафиксировано 5 млн 901,1 тыс. визитеров, что на 7% больше, чем годом ранее.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТЫ, ДОХОДЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az