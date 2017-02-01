Страны-участники соглашения ОПЕК и не-ОПЕК сократили добычу в январе примерно на 1,4 млн б/сут

Страны-участники соглашения ОПЕК и не-ОПЕК сократили добычу нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"На основе предварительных данных мы видим, что сокращение добычи в январе составило примерно 1,4 млн баррелей в сутки, некоторые страны сократили больше, чем планировалось", - сказал А.Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"По итогам января добыча России сократилась на 117 тыс. баррелей в сутки, что тоже более чем в два раза больше, чем первоначальные планы компаний", - сказал А.Новак.

"Ребалансировка рынка, на наш взгляд, при условии полного соблюдения действия соглашения в течение первого полугодия позволит к середине 2017 года достичь остатков на уровне средних за пять лет. Это и есть тот результат, та цель, которая достигается для того, чтобы сбалансировать, стабилизировать рынок нефти", - сказал министр.

Он отметил, что российские компании выполняют соглашение, и это носит добровольный характер, поскольку это выгодно как для компаний, так и в целом для бюджета.

"Те дополнительные доходы, которые получаются сегодня, из них примерно 70% получает бюджет", - сказал А.Новак.