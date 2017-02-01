Тереза Мэй не намерена отзывать приглашение Трампа в Британию, так как не считает правильным его оскорблять

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что не планирует отзывать приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Соединенное Королевство с официальным визитом.

"Внешняя политика не предполагает оскорблений лидера государства, который был избран демократическим путем и является нашим важнейшим союзником", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

Такое заявление от Т.Мэй последовало после того, как лидер лейбористов Джереми Корбин и несколько высокопоставленных членов британской Консервативной партии предложили отозвать приглашение Д.Трампу из-за проводимой им внешней политики.

"Вот что лейбористы могут предложить стране: меньше защиты британских подданных, меньше процветания и безопасности. Он (Дж.Корбин - ИФ) может руководить протестами, а мне нужно руководить страной", - отметила премьер.

Как сообщалось, визит Д.Трампа в Великобританию намечен на лето 2017 года.

В минувшие выходные президент США Д.Трамп на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Указ вызвал критику со стороны многих стран и политических кругов, в том числе - британских лейбористов.