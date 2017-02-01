Неурегулированность конфликта в Карабахе подпитывает коррупцию, поскольку границы Армении остаются закрытыми - посол США

Отсутствие урегулирования проблемы Нагорного Карабаха подпитывает коррупцию, поскольку из-за этого границы Армении остаются закрытыми, заявил посол США в Армении Ричард Миллс.

"При закрытых границах влиятельным бизнесменам и другим легко контролировать экономические рынки и не допускать конкуренцию. В дни четырехдневной войны (в Карабахе - ИФ) в общественных дискуссиях вырисовалось то разрушительное воздействие, которое может иметь коррупция в вопросах национальной безопасности", - сказал Р.Миллс, выступая перед представителями Армяно-американской торговой палаты и правительства Армении.

Он заявил, что правительство США продолжает рассматривать урегулирование карабахского конфликта в качестве приоритета.

Американский дипломат заявил, что в борьбе с коррупцией правительство Армении должно проявить политическую волю.

"Необходимо укрепить роль и ответственность Комиссии по этике высокопоставленных лиц, а также создать полностью независимый антикоррупционный орган с полномочиями проведения следствия и уголовного преследования", - сказал Р.Миллс.

Он также отметил, что произошедшие за короткий период времени события в Армении изменили политическую и экономическую панораму республики.

"Эти события продемонстрировали несокрушимость Армении в тяжелых ситуациях. В течение последних 15 месяцев, особенно после апрельских трагических столкновений (боевые действия в Карабахе - ИФ), для меня стало ясно, как много ресурсов не направляются на наши общие цели и в те приоритетные направления, которые я и посольство для себя установили", - отметил Р.Миллс.