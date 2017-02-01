Неурегулированность конфликта в Карабахе подпитывает коррупцию, поскольку границы Армении остаются закрытыми - посол США

Отсутствие урегулирования проблемы Нагорного Карабаха подпитывает коррупцию, поскольку из-за этого границы Армении остаются закрытыми, заявил посол США в Армении Ричард Миллс.
"При закрытых границах влиятельным бизнесменам и другим легко контролировать экономические рынки и не допускать конкуренцию. В дни четырехдневной войны (в Карабахе - ИФ) в общественных дискуссиях вырисовалось то разрушительное воздействие, которое может иметь коррупция в вопросах национальной безопасности", - сказал Р.Миллс, выступая перед представителями Армяно-американской торговой палаты и правительства Армении.
Он заявил, что правительство США продолжает рассматривать урегулирование карабахского конфликта в качестве приоритета.
Американский дипломат заявил, что в борьбе с коррупцией правительство Армении должно проявить политическую волю.
"Необходимо укрепить роль и ответственность Комиссии по этике высокопоставленных лиц, а также создать полностью независимый антикоррупционный орган с полномочиями проведения следствия и уголовного преследования", - сказал Р.Миллс.
Он также отметил, что произошедшие за короткий период времени события в Армении изменили политическую и экономическую панораму республики.
"Эти события продемонстрировали несокрушимость Армении в тяжелых ситуациях. В течение последних 15 месяцев, особенно после апрельских трагических столкновений (боевые действия в Карабахе - ИФ), для меня стало ясно, как много ресурсов не направляются на наши общие цели и в те приоритетные направления, которые я и посольство для себя установили", - отметил Р.Миллс.
Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг азербайджанского AccessBank на уровне BB+
Страны-участники соглашения ОПЕК и не-ОПЕК сократили добычу в январе примерно на 1,4 млн б/сут
Президент Алиев утвердил новый состав коллегии Минналогов Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 13 пострадали – МВД
Число туристов из ОАЭ, посетивших Азербайджан в 2016 году, увеличилось в 22 раза, из Ирака – в 30 раз
БТА предупредило пассажироперевозчиков соблюдать меры безопасности в сложных погодных условиях в Баку
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Порошенко и Нетаньяху договорились о визите премьера Украины в Израиль
В 2016 году число взявших ипотеку россиян выросло на 30% - Путин
В США ожидают от правительства Армении проведения свободных и справедливых парламентских выборов - американский посол
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии