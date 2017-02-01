Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг азербайджанского AccessBank на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента (РДЭ) азербайджанского AccessBank на уровне BB+, отмечается в сообщении банка.

«Долгосрочный РДЭ банка соответствует суверенному рейтингу Азербайджана, и банк продолжает оставаться финансовым институтом, обладающим наивысшим кредитным рейтингом среди банков страны», - отмечается в сообщении.

В то же время, агентство понизило рейтинг устойчивости банка с «b+» до «f» из-за

значительного увеличения резервов, что в свою очередь оказывает давление на капитал.

«Для усиления капитальной базы банка, в декабре 2016 г. акционеры утвердили увеличение капитала на $20 млн (в манатном эквиваленте), которое планируется осуществить до конца первого квартала 2017 года», - подчеркивается в сообщении.

«Мы приветствуем утверждение рейтинга банка на уровне BB+. Это отражает прочную позицию и высокую стабильность банка. Мы продолжаем активно поддерживать наших клиентов для совместного преодоления текущих проблем. В то же время мы предусмотрительно предоставляем кредиты в местной валюте нашим клиентам во всех сегментах. Сильные акционеры банка и их твердая поддержка является одной из наших сильных сторон этой сложной обстановке», - сказал председатель правления банка Михаэль Хоффманн, слова которого приводятся в сообщении.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank входит в пятерку ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов