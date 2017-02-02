В грузинском парламенте в четверг аплодисментами встретили решение Европарламента о предоставлении Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

"Хочу поздравить всех наших граждан с сегодняшним историческим днем. Это не просто предоставление безвизового режима, это сближение Грузии с Европой", - заявила журналистам первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.

Как заявил журналистам один из лидеров парламентской оппозиции Георгий Канделаки, Грузия добилась "исторического прорыва".

"Европейский выбор Грузии уже не изменится никогда", - подчеркнул депутат.

Парламентская делегация Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе находится в Брюсселе в Европарламенте.