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Регион 02.02.2017 15:45

В парламенте Грузии называют отмену визового режима с ЕС "историческим прорывом"

В грузинском парламенте в четверг аплодисментами встретили решение Европарламента о предоставлении Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

"Хочу поздравить всех наших граждан с сегодняшним историческим днем. Это не просто предоставление безвизового режима, это сближение Грузии с Европой", - заявила журналистам первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.

Как заявил журналистам один из лидеров парламентской оппозиции Георгий Канделаки, Грузия добилась "исторического прорыва".

"Европейский выбор Грузии уже не изменится никогда", - подчеркнул депутат.

Парламентская делегация Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе находится в Брюсселе в Европарламенте.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВИЗЫ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az