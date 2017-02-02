Американки, не исповедующие ислам, одели хиджаб в ходе акции в поддержку мусульманок, приуроченной ко "Всемирному дню хиджаба", сообщает в четверг британская телерадиокомпания Би-би-си.

"Всемирный день хиджаба" проводится ежегодно с 2013 года. Его целью является празднование религиозной свободы, а также поддержка мусульманок, носящих этот религиозный головной убор и сталкивающихся с дискриминацией.

В тоже время в СМИ отмечают, что не все мусульманки одобряют эту акцию, которая, по их словам, распространяет идеологию "политического ислама", которая призывает мусульманок носить специальные головные уборы.