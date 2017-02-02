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Дальнее зарубежье 02.02.2017 16:01

Американки приняли участие в акции посвящённой "Всемирному дню хиджаба"

Американки, не исповедующие ислам, одели хиджаб в ходе акции в поддержку мусульманок, приуроченной ко "Всемирному дню хиджаба", сообщает в четверг британская телерадиокомпания Би-би-си.

"Всемирный день хиджаба" проводится ежегодно с 2013 года. Его целью является празднование религиозной свободы, а также поддержка мусульманок, носящих этот религиозный головной убор и сталкивающихся с дискриминацией.

В тоже время в СМИ отмечают, что не все мусульманки одобряют эту акцию, которая, по их словам, распространяет идеологию "политического ислама", которая призывает мусульманок носить специальные головные уборы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЖЕНЩИНЫ, АКЦИЯ, ХИДЖАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az