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Дальнее зарубежье 02.02.2017 16:19

Новый глава Пентагона подтверждает обязательства США перед Южной Кореей в сфере безопасности

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в четверг, что Вашингтон останется верным обязательствам перед Южной Кореей в области безопасности, приводят его слова южнокорейские СМИ.

"Наша новая администрация наследовала очень крепкие, создающие престиж отношения между двумя странами. И наше обязательство - сделать их еще сильнее, особенно перед лицом провокаций, исходящих с Севера (КНДР - ИФ) с которыми вы (Южная Корея - ИФ) сталкиваетесь", - сказал министр в ходе визита в Южную Корею.

"Я говорил с президентом (США Дональдом) Трампом, и он хотел сделать очень четкое заявление о приоритете, который мы отдаем альянсу между двумя нашими народами", - отметил он.

Дж.Мэттис прибыл в Южную Корею для переговоров с высокопоставленными южнокорейскими представителями, включая министра обороны Хан Мин Гу. Дж.Мэттис планирует провести в Сеуле четверг и пятницу, после чего запланирована его поездка в Японию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az