Новый глава Пентагона подтверждает обязательства США перед Южной Кореей в сфере безопасности

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в четверг, что Вашингтон останется верным обязательствам перед Южной Кореей в области безопасности, приводят его слова южнокорейские СМИ.

"Наша новая администрация наследовала очень крепкие, создающие престиж отношения между двумя странами. И наше обязательство - сделать их еще сильнее, особенно перед лицом провокаций, исходящих с Севера (КНДР - ИФ) с которыми вы (Южная Корея - ИФ) сталкиваетесь", - сказал министр в ходе визита в Южную Корею.

"Я говорил с президентом (США Дональдом) Трампом, и он хотел сделать очень четкое заявление о приоритете, который мы отдаем альянсу между двумя нашими народами", - отметил он.

Дж.Мэттис прибыл в Южную Корею для переговоров с высокопоставленными южнокорейскими представителями, включая министра обороны Хан Мин Гу. Дж.Мэттис планирует провести в Сеуле четверг и пятницу, после чего запланирована его поездка в Японию.