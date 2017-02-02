Власти Калифорнии назвали автомобили Google самыми безопасными беспилотными машинами

Технология Google, позволяющая машинам ездить по дорогам без водителя, превосходит аналогичные разработки конкурентов в плане безопасности, говорится в отчете властей штата Калифорния.
Автомобили разработки Waymo, подразделения Google, проехали по дорогам штата почти 1 млн км в прошлом году, что в 30 раз больше, чем показатель всех конкурентов компании, вместе взятых.
При этом вмешательство человека и переключение на ручной режим управления потребовалось лишь в одном случае на каждые 8 тыс. км.
Для сравнения: беспилотные автомобили Tesla в прошлом году проехали лишь 880 км, автономные машины General Motors - 16 тыс. км, и водители брали на себя управление гораздо чаще - каждые 5,6 км и каждые 80 км соответственно.
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