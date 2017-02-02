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Дальнее зарубежье 02.02.2017 16:32

Власти Калифорнии назвали автомобили Google самыми безопасными беспилотными машинами

Технология Google, позволяющая машинам ездить по дорогам без водителя, превосходит аналогичные разработки конкурентов в плане безопасности, говорится в отчете властей штата Калифорния.

Автомобили разработки Waymo, подразделения Google, проехали по дорогам штата почти 1 млн км в прошлом году, что в 30 раз больше, чем показатель всех конкурентов компании, вместе взятых.

При этом вмешательство человека и переключение на ручной режим управления потребовалось лишь в одном случае на каждые 8 тыс. км.

Для сравнения: беспилотные автомобили Tesla в прошлом году проехали лишь 880 км, автономные машины General Motors - 16 тыс. км, и водители брали на себя управление гораздо чаще - каждые 5,6 км и каждые 80 км соответственно.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, САМОУПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az