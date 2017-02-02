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Регион 02.02.2017 16:47

Грузинский премьер поблагодарил Европарламент за отмену виз для жителей республики

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил благодарность Европарламенту за положительное решение по вопросу либерализации визового режима.

"Поздравляю! Это действительно исторический день! Спасибо Европарламенту за предоставление гражданам Грузии права совершения безвизовых поездок в Европу", - написал Г.Квирикашвили в своем "Твиттере".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az