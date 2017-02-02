Грузинский премьер поблагодарил Европарламент за отмену виз для жителей республики

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил благодарность Европарламенту за положительное решение по вопросу либерализации визового режима.

"Поздравляю! Это действительно исторический день! Спасибо Европарламенту за предоставление гражданам Грузии права совершения безвизовых поездок в Европу", - написал Г.Квирикашвили в своем "Твиттере".