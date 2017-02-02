Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) Азербайджана Васиф Талыбов отмечает наличие хороших связей между Нахичеванью и Аджарской Автономной Республикой (ААР) Грузии, опирающихся на прочную дружбу и братство.

В.Талыбов принял председателя правительства ААР Зураба Патарадзе, сообщает корреспондент регионального бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан».

«Между Нахчываном и Аджарией развиваются сотрудничество в торгово-экономической области, а также в сфере здравоохранения и образования. Существует эффективное сотрудничество между Батумским и Нахчыванским государственными университетами, организовано проведение лечения аджарских детей в Дуздагском Физиотерапевтическом центре, открыт прямой автобусный маршрут Нахчыван-Батуми»,- сказал В.Талыбов.

Он отметил наличие возможностей для расширения взаимных связей.

З.Патарадзе, в свою очередь, отметил, что связи между Азербайджаном и Грузией развиваются в различных областях.

«Аджарию и Нахчыван объединяют деловые отношения и дружественные связи»,- сказал З.Патарадзе.

По его мнению, взаимные визиты между Нахчываном и Аджарией вносят лепту в развитие связей и укрепляют сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и других сфере.

Стороны выразили уверенность в том, что и впредь будут приложены усилия для развития двусторонних связей.

В Дуздагском Физиотерапевтическом центре З.Патарадзе и руководимая им делегация ознакомились с условиями, созданными для лечения больных, страдающих астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

На проведенной в Нахчыванском Государственном университете встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения дальнейшего сотрудничества в области обмена студентами, реализации новых образовательных проектов.

В Нахчыванском бизнес-центре делегация из Аджарии познакомилась с выставкой местной продукции.

К.Гусейнова