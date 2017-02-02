Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) Азербайджана Васиф Талыбов отмечает наличие хороших связей между Нахичеванью и Аджарской Автономной Республикой (ААР) Грузии, опирающихся на прочную дружбу и братство.
В.Талыбов принял председателя правительства ААР Зураба Патарадзе, сообщает корреспондент регионального бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан».
«Между Нахчываном и Аджарией развиваются сотрудничество в торгово-экономической области, а также в сфере здравоохранения и образования. Существует эффективное сотрудничество между Батумским и Нахчыванским государственными университетами, организовано проведение лечения аджарских детей в Дуздагском Физиотерапевтическом центре, открыт прямой автобусный маршрут Нахчыван-Батуми»,- сказал В.Талыбов.
Он отметил наличие возможностей для расширения взаимных связей.
З.Патарадзе, в свою очередь, отметил, что связи между Азербайджаном и Грузией развиваются в различных областях.
«Аджарию и Нахчыван объединяют деловые отношения и дружественные связи»,- сказал З.Патарадзе.
По его мнению, взаимные визиты между Нахчываном и Аджарией вносят лепту в развитие связей и укрепляют сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и других сфере.
Стороны выразили уверенность в том, что и впредь будут приложены усилия для развития двусторонних связей.
В Дуздагском Физиотерапевтическом центре З.Патарадзе и руководимая им делегация ознакомились с условиями, созданными для лечения больных, страдающих астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.
На проведенной в Нахчыванском Государственном университете встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения дальнейшего сотрудничества в области обмена студентами, реализации новых образовательных проектов.
В Нахчыванском бизнес-центре делегация из Аджарии познакомилась с выставкой местной продукции.
К.Гусейнова
В Азербайджане создается юрлицо публичного права Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации
Красный крест готов навестить гражданина Азербайджана, задержанного армянскими военными
Баку предпринимает меры по освобождению своего гражданина, удерживаемого Арменией в зоне карабахского фронта
Азербайджанский Xalq Bank увеличил в 2016г активы на 6%
Курс манат/доллар на 3 февраля - 1,9111 AZN/$1
НФПП в 2017г будет кредитовать проекты в сфере АПК, переработки и создания инфраструктуры для производства сельхозпродукции
Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 350 грамм
Таможенники Азербайджана предотвратили ввоз в страну 10 тыс. единиц контрабандных сигарет
Будапешт не уверен в стабильности транзита газа из РФ через Украину
Путин гарантировал надежность поставок российских энергоресурсов в Венгрию - Орбан
НАТО, призывая Москву повлиять на ополченцев, закрывает глаза на наступательные операции Киева - постпредство РФ при альянсе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии