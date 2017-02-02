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СНГ 02.02.2017 17:02

Президент Молдавии предлагает учредить в стране День государственности

Президент Молдавии Игорь Додон объявил, что необходимо учредить новый официальный праздник - День государственности, который будет отмечаться ежегодно 2 февраля.

"Я обращусь с этой инициативой к народу. Она связана с необходимостью чествования дня 2 февраля 1365 года - даты особой важности в становлении молдавской государственности. Даты, символизирующей освобождение Молдавии из-под внешнего господства, а также отождествляющейся с суверенитетом и независимостью Молдавского Княжества и утверждением национально-государственного достоинства народа Молдавии", - сказал президент в четверг на церемонии награждения выдающихся личностей республики орденом "Bogdan Intemeietorul" ("Богдана Основателя").

Также И.Додон выступил с инициативой установления исторического флага Молдавского Княжества в качестве национального символа страны. "Стоит рассмотреть возможность принятия на законодательном уровне исторического флага Молдавии - красного знамени с головой быка", - сказал он.

Президент подчеркнул, что намерен обсудить эти инициативы с гражданским обществом и выступить с соответствующими законодательными инициативами в ближайшее время.

Орден "Богдана Основателя" занимает третью ступень в иерархии государственных наград после Ордена Республики и Ордена "Штефана чел Маре" (высшей воинской награды).

Им глава государства наградил доктора-хабилитат политических наук, экс-министра просвещения Валентину Бенюку, художественного руководителя ансамбля народного танца "Жок" Владимира Курбету, ученого Еву Гудумак, публициста Виорелу Михаила и экс-президента Нацбанка Леонида Талмачу.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az