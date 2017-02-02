Путин произвел кадровые изменения в руководстве МЧС

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей главы МЧС России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями министра назначены Владлен Аксенов и Павел Барышев, который этим же указом освобожден от ранее занимаемой должности.

Кроме того, указом президента от занимаемых должностей освобожден ряд сотрудников центрального аппарата МЧС и руководителей региональных центров МЧС, в частности, Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского и Дальневосточного.

Также от должности директора департамента пожарно-спасательных сил и спецформирований МЧС освобожден Александр Агафонов, а директор департамента территориальной политики МЧС Юрий Ковалев освобожден от этой должности и уволен с военной службы.