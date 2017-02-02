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СНГ 02.02.2017 17:14

Путин произвел кадровые изменения в руководстве МЧС

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей главы МЧС России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями министра назначены Владлен Аксенов и Павел Барышев, который этим же указом освобожден от ранее занимаемой должности.

Кроме того, указом президента от занимаемых должностей освобожден ряд сотрудников центрального аппарата МЧС и руководителей региональных центров МЧС, в частности, Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского и Дальневосточного.

Также от должности директора департамента пожарно-спасательных сил и спецформирований МЧС освобожден Александр Агафонов, а директор департамента территориальной политики МЧС Юрий Ковалев освобожден от этой должности и уволен с военной службы.

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az