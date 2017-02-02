Мандат председателя ЕС Туска истекает 31 мая, но кандидата на его замену пока нет - источник

До конца мая Европейский Совет должен выбрать своего председателя, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
"На мой взгляд, кандидата (на замену Дональду Туску - ИФ) нет. В прессе много спекулируют на эту тему, но кандидата нет", - сказал собеседник СМИ.
Он добавил: "Не могу это заявлять официально, но таково мое ощущение".
Функционер ЕС пояснил, что мандат главы Евросовета Д.Туска истечет 31 мая.
"Решение должно быть принято только Европейским Советом. Для этого необходимо квалифицированное большинство голосов. И это должно состояться до конца мая. Последний (плановый - ИФ) Европейский Совет перед этим - мартовский. Это все, что я могу сказать по данному поводу", - отметил источник.
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