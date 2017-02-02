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Дальнее зарубежье 02.02.2017 17:28

Мандат председателя ЕС Туска истекает 31 мая, но кандидата на его замену пока нет - источник

До конца мая Европейский Совет должен выбрать своего председателя, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"На мой взгляд, кандидата (на замену Дональду Туску - ИФ) нет. В прессе много спекулируют на эту тему, но кандидата нет", - сказал собеседник СМИ.

Он добавил: "Не могу это заявлять официально, но таково мое ощущение".

Функционер ЕС пояснил, что мандат главы Евросовета Д.Туска истечет 31 мая.

"Решение должно быть принято только Европейским Советом. Для этого необходимо квалифицированное большинство голосов. И это должно состояться до конца мая. Последний (плановый - ИФ) Европейский Совет перед этим - мартовский. Это все, что я могу сказать по данному поводу", - отметил источник.

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Тэги: ЕС, ТУСК, МАНДАТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az