Премьер-министр Эстонии надеется на хорошие отношения с новой администрацией США

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) выразил надежду, что двусторонние отношения его страны с США при новой администрации будут столь же хорошими, как и при президенте Бараке Обаме.

Он отметил также на пресс-конференции в четверг, что США будут поддерживать хорошие отношения и с Европейским союзом.

"ЕС был важным и серьезным партнером для США, и наоборот. Эстония была активной в общении на обоих направлениях: как с ЕС, так и с США, и мы надеемся, что сотрудничество в обоих направлениях будет активно развиваться и в дальнейшем", - сказал глава правительства.

По его словам, "все внешнеполитические сигналы относительно двусторонних отношений Эстонии и США - это сигналы о продолжении той же линии, что была и прежде. Это сильное оборонное сотрудничество. Для нас важно, чтобы оно продолжилось, мы желаем в него вкладывать, и нам кажется, что этого же желают США".

Премьер-министр отметил, что, по его мнению, "США продолжают прежнюю линию, что и прежняя администрация, если иметь в виду санкции, здесь США и ЕС были партнерами.

Как подчеркнул Ю.Ратас, "все, что связано с Украиной, позиция ЕС едина: ее территориальная целостность поддерживается, и пока этот вопрос не будет решен, ЕС продолжает прежнюю линию".