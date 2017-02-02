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Дальнее зарубежье 02.02.2017 18:18

Премьер-министр Эстонии надеется на хорошие отношения с новой администрацией США

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) выразил надежду, что двусторонние отношения его страны с США при новой администрации будут столь же хорошими, как и при президенте Бараке Обаме.

Он отметил также на пресс-конференции в четверг, что США будут поддерживать хорошие отношения и с Европейским союзом.

"ЕС был важным и серьезным партнером для США, и наоборот. Эстония была активной в общении на обоих направлениях: как с ЕС, так и с США, и мы надеемся, что сотрудничество в обоих направлениях будет активно развиваться и в дальнейшем", - сказал глава правительства.

По его словам, "все внешнеполитические сигналы относительно двусторонних отношений Эстонии и США - это сигналы о продолжении той же линии, что была и прежде. Это сильное оборонное сотрудничество. Для нас важно, чтобы оно продолжилось, мы желаем в него вкладывать, и нам кажется, что этого же желают США".

Премьер-министр отметил, что, по его мнению, "США продолжают прежнюю линию, что и прежняя администрация, если иметь в виду санкции, здесь США и ЕС были партнерами.

Как подчеркнул Ю.Ратас, "все, что связано с Украиной, позиция ЕС едина: ее территориальная целостность поддерживается, и пока этот вопрос не будет решен, ЕС продолжает прежнюю линию".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az