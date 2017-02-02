ЕС и Мексика ускоряют переговоры о расширении свободной торговли

Европейский союз и Мексика ускоряют переговоры по новому соглашению о зоне свободной торговли на фоне планов президента США Дональда Трампа пересмотреть действующий договор о ЗСТ с Канадой и Мексикой (NAFTA), а также ввести штрафные пошлины на товары, произведенные американскими компаниями в Мексике.

Целью переговоров является существенное обновление соглашения о ЗСТ, заключенного Евросоюзом с Мексикой в 2000 году, отмечает Deutsche Welle. По данным Еврокомиссии, с того времени объем торговли между странами вырос в три раза.

В апреле и июне текущего года будут организованы два дополнительных раунда переговоров, сообщили комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Стороны намерены совместно противодействовать опасному роста протекционизма во всем мире и содействовать развитию глобального и открытого сотрудничества.

Как сообщили в Брюсселе, в 2015 году государства ЕС поставили в Мексику товары на сумму 34 млрд евро, мексиканский импорт составил 19 млрд евро. Евросоюз является третьим по важности торговым партнером Мексики после США и Китая. Мексика занимает 15-е место в списке торговых партнеров ЕС.

Судьба соглашения о зоне свободной торговли (TTIP) между ЕС и США, переговоры по которому Еврокомиссия вела с администрацией Барака Обамы, под большим вопросом. Экономический советник Трампа Питер Наварро 31 января в интервью газете Financial Times назвал этот проект "мертвым".