Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0706 RUR   0.0319 GBR   2.4315 TRY   0.5093

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Фев 6 Фев 11°

Дальнее зарубежье 02.02.2017 17:42

ЕС и Мексика ускоряют переговоры о расширении свободной торговли

Европейский союз и Мексика ускоряют переговоры по новому соглашению о зоне свободной торговли на фоне планов президента США Дональда Трампа пересмотреть действующий договор о ЗСТ с Канадой и Мексикой (NAFTA), а также ввести штрафные пошлины на товары, произведенные американскими компаниями в Мексике.

Целью переговоров является существенное обновление соглашения о ЗСТ, заключенного Евросоюзом с Мексикой в 2000 году, отмечает Deutsche Welle. По данным Еврокомиссии, с того времени объем торговли между странами вырос в три раза.

В апреле и июне текущего года будут организованы два дополнительных раунда переговоров, сообщили комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Стороны намерены совместно противодействовать опасному роста протекционизма во всем мире и содействовать развитию глобального и открытого сотрудничества.

Как сообщили в Брюсселе, в 2015 году государства ЕС поставили в Мексику товары на сумму 34 млрд евро, мексиканский импорт составил 19 млрд евро. Евросоюз является третьим по важности торговым партнером Мексики после США и Китая. Мексика занимает 15-е место в списке торговых партнеров ЕС.

Судьба соглашения о зоне свободной торговли (TTIP) между ЕС и США, переговоры по которому Еврокомиссия вела с администрацией Барака Обамы, под большим вопросом. Экономический советник Трампа Питер Наварро 31 января в интервью газете Financial Times назвал этот проект "мертвым".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, МЕКСИКА, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az