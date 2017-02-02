Прямое авиасообщение между Нахчываном и Батуми откроется к лету 2017 года - глава Аджарии

К началу летнего сезона 2017 года откроются прямые авиарейсы между Нахчываном (Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана, НАР) и Батуми (Аджарская Автономная Республика Грузии, ААР), заявил глава Аджарии Зураб Патарадзе.

«К летнему периоду намечается открытие прямого авиасообщения между Батуми и Нахчываном»,- сказал З.Патарадзе журналистам по итогам визита в Нахчыван.

Он подчеркнул важность поддержания частных инициатив для продвижения инвестиционных проектов между двумя автономными республиками.

«У нас динамично развиваются политические отношения, соответственно очень важно поддержать бизнес, частные инициативы, инвестиционные проекты. Поэтому мы должны содействовать развитию бизнеса, намерены осуществить ряд очень важных проектов, которые будут способствовать развитию экономики», - отметил глава Аджарии.

«Также нельзя не отметить торгово-экономические и, конечно же, культурно-гуманитарные отношения между сторонами. Мы наметили ряд очень важных встреч между представителями наших университетов, академических кругов», - добавил он.

З.Патарадзе отметил, что это его первый официальный визит в визит в Нахчыван, целью которого является ознакомление с регионом и действующими проектами.

По его словам, стороны имеют богатый и большой опыт совместной работы в сфере АПК, туризма и образования.

Глава Аджарии также выразил готовность принять в Грузии «друзей из Нахчывана, провести совместные мероприятия, в том числе ознакомить наших азербайджанских друзей с новыми технологиями, которые хорошо работают в Грузии».

З.Патарадзе подчеркнул наличие большого потенциала для совместных планов.

К.Гусейнова