Азербайджан в январе сократил суточную добычу нефти до 794 тыс. баррелей в рамках договоренностей с ОПЕК

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане с учетом договоренностей с ОПЕК в январе 2017 года составил 793,9 тыс. баррелей, отмечается в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики.
«В рамках обязательств Азербайджана перед ОПЕК по сокращению суточной добычи в стране нефти на 35 тыс. баррелей, в январе среднесуточная добыча составила 793,9 тыс. баррелей. Из них 743,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 50,8 тыс. баррелей – на конденсат", - отмечается в сообщении Минэнерго.
По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта нефти из Азербайджана в январе составил 617 тыс. баррелей сырой нефти, 50,8 тыс. баррелей конденсата и 24,2 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Таким образом, подчеркивает ведомство, Азербайджан полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи на 35 тыс. баррелей в сутки. До даты подписания с ОПЕК соглашения о сокращении добычи (10 декабря 2016г - ИФ-Аз). в Азербайджане за 11 месяцев 2016 года было добыто 37 млн 719,606 тыс. тонн нефти. При этом, среднесуточный объем добычи составил 829,1 тыс. баррелей.
В информации отмечается, что Минэнерго Азербайджана представило январские данные по суточной добыче нефти в стране в Совместный технический комитет по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи.
«Выполнение Азербайджаном обязательств по сокращению добычи подтверждает степень заинтересованности страны в выполнении всех необходимых мер для стабилизации цен на нефть на мировых рынках», - подчеркивается в информации.
По данным Минэнерго, проведенные анализы показывают, что решение по сокращению добычи нефти положительно повлияло на рост цен на нефть и на их стабилизацию. "Вместе с тем, Технический комитет по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи в ходе заседания в марте в Кувейте проанализирует текущую ситуацию реализации данного решения и его влияние на рынок. По результатам анализа будут определены последующие решения и предложения. Это в свою очередь, поможет странам- производителям нефти в составлении плана добычи", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан сократит собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Н.Аббасова
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