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Дальнее зарубежье 02.02.2017 18:03

В Израиле высказывают опасения по поводу ракетных испытаний в Иране - израильский посол в Москве

В Израиле надеются, что Москва разделяет озабоченность в связи с последним ракетным испытанием Ирана, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Последнее испытание баллистической ракеты средней дальности (Тегераном - ИФ) создаёт, как минимум, опасения", - сказал Г.Корен на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в среду.

"Мы уверены, что и в Москве, и в Вашингтоне и в других столицах, как минимум, разделяют нашу озабоченность", - добавил посол.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РАКЕТА, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az