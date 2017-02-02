В Израиле высказывают опасения по поводу ракетных испытаний в Иране - израильский посол в Москве

В Израиле надеются, что Москва разделяет озабоченность в связи с последним ракетным испытанием Ирана, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Последнее испытание баллистической ракеты средней дальности (Тегераном - ИФ) создаёт, как минимум, опасения", - сказал Г.Корен на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в среду.

"Мы уверены, что и в Москве, и в Вашингтоне и в других столицах, как минимум, разделяют нашу озабоченность", - добавил посол.